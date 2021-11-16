أخبار عاجلة

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء -
«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957 -
عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مران .. تدريبات خاصة لشيكابالا في الجيم وكارتيرون يرفع الحمل التدريبي

Print
مران الزمالك.. تدريبات خاصة لشيكابالا في الجيم وكارتيرون يرفع الحمل التدريبي مران .. تدريبات خاصة لشيكابالا في الجيم وكارتيرون يرفع الحمل التدريبي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أدى محمود عبدالرازق قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، في ظل شكواه من إجهاد عضلي.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وقرر باتريس كارتيرون رفع الحمل البدنى للاعبين استعدادا لمباراة الإسماعيلي وذلك بسبب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 6 أيام، وهو نفس الأمر الذي دفع المدير الفنى الفرنسي لخوض مباراة ودية أمام مستقبل وطن إحدى فرق الدرجة الثالثة.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق فاز بالأمس على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه»

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه»

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش