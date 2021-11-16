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أدى محمود عبدالرازق قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، في ظل شكواه من إجهاد عضلي.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وقرر باتريس كارتيرون رفع الحمل البدنى للاعبين استعدادا لمباراة الإسماعيلي وذلك بسبب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 6 أيام، وهو نفس الأمر الذي دفع المدير الفنى الفرنسي لخوض مباراة ودية أمام مستقبل وطن إحدى فرق الدرجة الثالثة.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق فاز بالأمس على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.