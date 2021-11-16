«الجروان»: تخصيص جائزة لأحسن مشروع يخدم نشر ثقافة التسامح والسلام

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عقد المجلس العالمي للتسامح والسلام، مؤتمرًا عالميًا، احتفالاً باليوم العالمي للتسامح، برعاية الدكتور جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا، وأحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وحضور أنجلو فروجيا، رئيس مجلس النواب المالطي، ونخبة من المسؤولين والبرلمانيين والأكاديميين البارزين حول العالم في مجالات التسامح والسلام، وذلك في قاعة قصر فيردالا بجمهورية مالطا.

من جانبه، قال «الجروان»: «التسامح والسلام ضرورة ملحة وأسلوب حياة، دعت إليه الديانات السماوية، كما دعت إليه كل الثقافات».

وأضاف «الجروان»: «تحتفل الأمم المتحدة والعالم أجمع في تاريخ 16 نوفمبر من كل عام لإحياء ذكرى اليوم الدولي للتسامح، ونحن جميعًا مطالبون بأن نشارك في هذه المناسبة المهمة جدًا لنشر قيم التسامح والسلام».

وأكد أن «الاحتفاء بهذا اليوم يعني بأننا مشاركين وداعمين ومتجهين إلى عمل دولي وعالمي ننشر من خلاله التسامح والسلام والمحبة، ونحن في المجلس العالمي للتسامح والسلام نحيي هذه الذكرى السنوية، ونطالب الجميع بأن يتفاعل مع هذه المناسبة، لنرسل رسالة إلى المستقبل، ونرسل رسالة إلى الأجيال القادمة عن ضرورة التسامح والسلام ونشر هذه القيم بين المجتمعات».

كما أعلن «الجروان» خلال كلمته أن المجلس العالمي، سيعمل على تخصيص منافسة يتم تقديم جائزة خلالها لأحسن مشروع يقَدم يخدم نشر ثقافة وقيم التسامح والسلام.

وأكد رئيس مجلس النواب المالطي، أن المجلس العالمي للتسامح والسلام بات مظلة دولية تجمع كل الجهود الدولية والبرلمانية والتعليمية من أجل دعم ورفع قيم التسامح والسلام في أرجاء العالم كافة.

وألقى عدد من المسؤولين والبرلمانيين والأكاديميين، كلمات متنوعة احتفالا باليوم العالمي للتسامح والسلام، دعوا من خلالها لمبادرات مختلفة لتعزيز ثقافة التسامح والسلام، وسيعمل المجلس العالمي للتسامح والسلام على دراسة ودعم جميع المبادرات المعنية لرفع وتعزيز ثقافة التسامح والسلام حول العالم.