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تنفيذ مشروعات مياه الشرب بقرى أبو الريش في أسوان بتكلفة 30 مليون جنيه

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تنفيذ مشروعات مياه الشرب بقرى أبو الريش في أسوان بتكلفة 30 مليون جنيه تنفيذ مشروعات مياه الشرب بقرى أبو الريش في أسوان بتكلفة 30 مليون جنيه

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تفقدت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة الخير، الثلاثاء، محطة مياه أبوالريش بحري بمحافظة أسوان.

وقالت خلال الجولة التفقدية، إن المحطة مصممة لإنتاج 90 لترا/ ثانية، وسيتم مد خط ناقل لتغذية خزانات تعمل بنظام الجرافيتي لخدمة المنازل المبنية على ربوة، والمحطة بها خزان GLS ارتفاع 12 مترا، وسعته 620 مترا مكعبا لضمان وصول المياه بجودة عالية على مدار اليوم.

وأضافت خلال جولة تفقدية بمشروع تحسين جودة مياه الشرب بقرية أبوالريش بمحافظة أسوان، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وشركة مياه الشرب بمحافظة أسوان أن الهدف من تطوير المحطة هو حل مشكلة انفجارات الشبكة، وترشيد استهلاك المياه، وترشيد الطاقة.

وتابعت منظومة المياه التي يتم العمل عليها في هذه المرحلة بشكل علمي ومدروس ومخطط من قبل شركة استشارية في هذا المجال تهدف إلى حل المشكلات القديمة لمحطات المياه ومن المخطط أن تخدم المنطقة خاصة قري أبوالريش لمدة 50 سنة، بالإضافة إلى تطوير محطة الشيخ على التي تقع على نهر النيل مباشرة لرفع كفاءتها بإضافة فلتر، وعدد 2 طلمبات سحب لإنتاج 85 لترا في الثانية بدلا من 50 لترا/ ثانية، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية لعمل خط ناقل رئيسى لربط محطة الشيخ على وضخ المياه إلى خزانات أبوالريش بحري لخدمة أهالى المنطقة بالكامل.

من جانبه، قال المهندس يحيي أبوزيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، إن المشروع يخدم مجلس قروى أبو الريش والذي يضم 3 قرى تعداد سكانه 40 ألف نسمة، وتتكلف المرحلة الأولى 30 مليون جنيه، على أن يستكمل باقي مراحل المشروع من أعمال إحلال وتجديد الخطوط الناقلة وشبكات المياه الداخلية تبعا، لتحقيق مبدأ الاستدامة لخدمات مياه الشرب المقدمة لأهالي القرية.

ووجه أبوزيد الشكر لمؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي لما بذلوه من جهود مشكورة لخدمة أهالي محافظة أسوان، ومؤكدا أن الدولة والمجتمع المدني قدما لأهالي أسوان الكثير، ومازلنا نأمل الانتهاء من كل المشروعات.

المصرى اليوم

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