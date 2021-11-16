محافظ الشرقية يفتتح مدرسة الحسينية الثانوية الفنية للتمريض بنين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة الحسينية الثانوية الفنية للتمريض بنين بمنشأة بشارة، والمُقامة على مساحة ٢٠٠ متر ومكونة من طابقين لتستوعب ٤٧ طالب، تم التحاقهم بالصف الأول مقسمين إلى فصلين دراسيين، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام؟ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، والمهندس واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وسامي معجل رئيس مركز ومدينه الحسينية.

تفقد المحافظ فصول المدرسة والتقي بالطلاب، وقدم لهم التهنئة بمناسبة افتتاح المدرسة وحثهم على ضرورة الإنتظام في الحضور، وبذل أقصى جهد لتحقيق التفوق والنجاح، لافتاً إلى أن مدرسة التمريض الجديدة توفر مناخاً مناسباً للطلاب يُساهم في إثراء العملية التعليمية وتقديم خدمات صحية وعلاجية مميزه للمرضي، مشدداً على تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية، حرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة.

وقال محافظ الشرقية أن المدرسة الفنية للتمريض تمثل طفرة غير مسبوقة في قطاع التربية والتعليم، وإضافة لنوعية التعليم الفنى وتلبية إحتياجات سوق العمل في ظل إتجاه الدولة لتعظيم دور التأمين الصحى الشامل.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن مدرسة الحسينية الثانوية الفنية للتمريض بنين تُعد ثاني مدرسة بالمحافظة للتمريض، بعد مدرسة تلراك التابعة لمديرية الشؤون الصحية، بالإضافة إلى عدد ١٥ مدرسة ثانوية للتمريض بنات، حيث يتم تكليف الحاصلين والحاصلات على الثانوية بعد تخرجهم بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، مشيراً إلى أن هذا يأتي إمتداداً لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وما يشهده مركز ومدينة الحسينية من تطوير ورفع كفاءة كافة الخدمات بها، وخاصة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، ودعم القوي البشرية لهذه المنافذ من هيئة التمريض.