الأنبا مرقس يترأس قداس «مارجرجس» بدير الرزيقات غرب الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، صلوات القداس الإلهي، اليوم الاثنين، بمناسبة تذكار تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وذلك بدير مارجرجس، بجبل الرزيقات بغرب الأقصر.

شارك في الصلاة الراهب القمص توماس الرزيقي أمين الدير، والراهب القس فام الرزيقي، وعدد من رهبان مجمع الدير، والآباء الكهنة، والشمامسة والشعب القبطي.

وقال الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، إنه بدأت احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، منذ الأربعاء الماضي، احتفالاً بهذه المناسبة والتي تبدأ كل عام في الفترة من 10 حتى 16 نوفمبر، حيث أقام الدير طوال فترة الاحتفال، قداسات وصلوات ونهضة روحية، واختتمت مساء أمس بعشية عيد تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، بحضور عدد كبير من الشعب القبطى.