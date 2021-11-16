وسط تصاعد الخلاف بين البلدين: إجراءات مشددة ضد مهربي المهاجرين في فرنسا والمملكة المتحدة

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قررت فرنسا وبريطانيا تشديد إجراءتهما ضد مهربي المهاجرين، حسبما أعلن وزيرالداخلية الفرنسي جيرالد دار مانان اليوم الثلاثاء، وذلك استنادا إلى حديث له مع نظيرته البريطانية بريتي باتيل الليلة الماضية.

وتصاعد من جديد استياء بريطانيا من ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يعبرون القنال الانجليزي من الشواطئ الفرنسية بعد أيام من وصول أكثر من ألف لاجئ إلى جنوب انجلترا في يوم واحد الأسبوع الماضي، حسبما نشرت وكالة رويترز.

في حين نقلت وسائل إعلام فرنسية من بينها فرانس برس وموقع فرنسا 24 عن وزير الداخلية دارمانان قوله إن الشرطة الفرنسية قامت بتفكيك موقع خيام لمهاجرين غير شرعيين في جراند-سانت وهو موقع ساحلي قرب دونكيرك شمالا البلاد.

وتصاعد من جديد استياء بريطانيا من ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من الشواطئ الفرنسية بعد أيام من وصول أكثر من ألف لاجئ إلى جنوب إنكلترا في يوم واحد الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق قال وزير الداخلية الفرنسي دارمانان :«ليس لدى بريطانيا دروس تمليها علينا» حول إدارة فرنسا للمهاجرين الذين يريدون الانتقال إلى المملكة المتحدة، مؤكدا في حديث لقناة «سي نيوز» الفرنسية على ضرورة توقف البريطانيين «عن استخدامنا لحل مشكلاتهم الداخلية، قائلا: «لسنا معاونين لهم ولا مساعدين لهم».

ونبه دارمانان إلى أن الوضع في كاليه حيث يحتشد مهاجرون على أمل الانتقال إلى بريطانيا هو نتيجة لتصرفات حكومة بوريس جونسون.

ولفت إلى أن المنظمات غير الحكومية التي تمنع الشرطة والدرك من العمل هي إلى حد كبير منظمات غير حكومية بريطانية مع مواطنين بريطانيين على الأراضي الفرنسية ويقومون بأنشطة دعائية، مشيرا إلى أن «المهربين الذين ينظمون الشبكات ويستغلون النساء والأطفال، كثير منهم موجودون في بريطانيا».