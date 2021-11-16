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أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، نجاح جراحة زراعة الكلى للشاب هادي محمدي على نفقة الدولة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واستجابته لاستغاثة المواطن المصري في موقف إنساني، إذ لم يكن قادرًا على تحمل نفقات الجراحة.

ما القصة؟

القصة بدأت حين استغاث الشباب صاحب الـ21 عامًا عبر برنامج «صالة التحرير» المُذاع على قناة «صدى البلد» يوم 8 نوفمبر الماضي، لإيجاد متكفل بحالته حيث أصيب بفشل كلوي وكان لا بد من خضوعه لعملية زراعة كلى.

كانت والدة هادي محمدي مستعدة للتبرع إذ أن حالتها مستوفية للشروط الطبية الواجب توافرها في المتبرع، ولكن كانت الأزمة تكمن في عدم قدرة الأسرة المصرية على التكفل بمصروفات العلاج.

استجابة فورية

في خلال دقائق من نقل الاستغاثة، تلقت الإعلامية عزة مصطفى مقدمة البرنامج نبأ استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحالة الإنسانية، موجهًا بعلاجه على نفقة الدولة كما استجاب الرئيس لحديث الشاب حول عدم قدرة أسرته على نفقات الجهاز الخاص بزواج شقيقته.

وبناءًا على توجيهات الرئيس، تم نقل هادي محمدي ووالدته إلى معهد الكلى القومي بالمطرية بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وخضعا للفحوصات الطبية اللازمة استعدادًا لإجراء الجراحة، كما أجرت وزارة التضامن الاجتماعي بحثًا اجتماعيًا حول أسرة هادي على أن يتم صرف مبلغ شهري لهم بقيمة 1000 جنيه، بالإضافة إلى تسجيل هادي في منظومة «تكافل وكرامة».

كيف استقبلت الأسرة الخبر؟

تواصل البرنامج مع محمدي والد الشاب المصري هاتفيًا، فور وصول نبأ استجابة الرئيس، والذي عبر عن سعادته بالخبر بصوت متأثر وعبارات امتنان قائلًا: «ربنا يبارك فيه ويقويه على مصر ويفضل يعلي في مصر كمان وكمان، والله أنا الراجل ده بحبه في الله بصرف النظر عن العملية»، مضيفًا: «كفاية أنه سايب المشاكل اللي عليه دي كلها وبيبص لمواطن بسيط، ربنا يجازيه خير يا رب».

وأعرب الشاب هادي المحمدي عن سعادته فور تلقيه الخبر قائلًا: «ربنا يخليه أنه بيساعد أي حد كدا، متشكر جدًا له».

وكان هادي محمدي قد أصيب بفشل كلوي مفاجئ في شهر مارس الماضي، ولم يخضع لعملية غسيل كلوي، إذ لم تكن حالته تسمح بذلك وكان في حاجة لإجراء عملية زراعة كلى لإنقاذ حياته، ولكن كان هناك حاجز التكلفة حيث وصلت مصروفات العملية إلى مبلغ يتراوح بين 700 ألف و800 ألف جنيه بخلاف المتبرع.

والآن بعد نجاح العملية الجراحية، أصبحت حالة الشاب مستقرة حيث تعمل الكلى المزروعة بشكل جيد، كما أن الحالة الصحية لوالدته المتبرعة بالكلى جيدة أيضًا، وفقًا لتصريحات حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة.