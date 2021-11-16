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ما هي مدة صلاحية «الفيش والتشبيه» ؟.. تفاصيل

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ما هي مدة صلاحية «الفيش والتشبيه» ؟.. تفاصيل ما هي مدة صلاحية «الفيش والتشبيه» ؟.. تفاصيل

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من الأوراق الهامة التي تطلبها الكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية خاصة عند التقدم لوظيفة أو طلب الإلتحاق بجهة ما تعليمية أو وظيفية هي صحيفة الحالة الجنائية أو «الفيش والتشبيه».

وتعتبر صحيفة الحالة الجنائية هي المستند الدال على شخصية صاحبها من حيث كونه سبق وأن صدر ضده احكام قضائية أو عقوبات بالسجن، وما إذا كانت هذه العقوبات في جرائم جنح أو جنايات.

ومن التساؤلات التي تتكرر بشأن صحيفة الحالة الجنائية أو «الفيش والتشبيه» تلك التي تتعلق بصلاحية الصحيفة ومدة سريانها عقب إستخراجها. وفي هذا الشأن فقد أكدت وزارة الداخلية أن صلاحية الفيش والتشبيه 3 أشهر من تاريخ إستخراجه، فيمكن خلال تلك المدة إستعماله وتقديمة لأي جهة من الجهات المعنية أو التي تطلبه، ولا يجوز بعد مرور مدة الثلاثة أشهر الإعتداد بصحيفة الحالة الجنائية أمام تلك الجهات لإعتبارها غير صالحة وسقطت مدة إستعمالها.

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