صدقي صخر ينتهي من تصوير دوره بمسلسل قواعد الطلاق الـ 45

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عن «قواعد الطلاق الـ 45» المأخوذ عن «Girlfriends' Guide to Divorce» انتهى الفنان صدقي صخر من تصوير دوره بالمسلسل، لينتظر عرضه على منصة شاهد 21 نوفمبر المقبل، وذلك بعد تغيير اسمه من دليلك الذكي للطلاق، حيث يقوم صدقي في المسلسل بشخصية إسماعيل شقيق «إنجي المقدم» وزوج «جيهان الشماشرجي».

وتدور أحداث «قواعد الطلاق الـ 45» حول كاتبة لديها شهرة واسعة ومؤلفاتها هي الأكثر مبيعًا، ولكنها تخفي أمر انفصالها هي وزوجها، لتعيش فترة انتقالية من كاتبة إلى امرأة أربعينية تواجه الطلاق، وتبدأ نقاشات مع صديقاتها للحصول على حياة سعيدة.

وقال صدقي: «استمتعت بالعمل في هذه المسلسل بجميع مراحله، بدايةً من قراءة السيناريو، التحضير للشخصية، تصوير المشاهد، ومتحمس جدًا لأطلاقه كي أشاهد هذا المزيج الكوميدي المصري في قالبه الاجتماعي»

ويتكون المسلسل من 45 حلقة، ومن المقرر إطلاقه على منصة شاهد vip، ويقوم ببطولته إنجي المقدم، صدقي صخر، إنجي أبوزيد، هيدي كرم، جيهان الشماشرجي، عمر الشناوي، وهو من إنتاج سالي والي، وإخراج مصطفى أبوسيف.

وينتظر «صدقي» إطلاق فيلمه القصير الحفرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لينافس في مسابقة الأفلام القصيرة، كما شارك مؤخرًا في الفيلم القصير أقولك على سر، وينتظر حاليًا الإعلان عن عرضهما خلال هذا العام، كما أطلق صدقي منذ أسابيع كليب جديد لأغنية بيض بالعجوة، ليبرز تعدد مواهبه ويغني ويعزف على 6 آلات مختلفة، الكليب من إنتاج OffBeat والتي تهتم بصناعة المحتوى والمزج بين المزيكا والموضة والسينما.

وشارك «صدقي» في عدد من الأعمال المختلفة، منها مسلسل «أنصاف مجانين»، وأيضًأ مشاركته في البودكاست الأول من نوعة باللغة العربية «مضلة صقر» كما شارك في الفيلم القصير «لما جت عشرة» للمخرجة جايلان عوف، والذي حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام، وكان الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

واشتهر صدقي بأدواره في مسلسلات «100 وش» الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان و«وليه لأ» المسلسل الداعم للمرأة والذي يتطرّق إلى قضايا هامة، وأيضًا «في كل أسبوع يوم جمعة»، كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول «الفارس والأميرة» في نسخته الانجليزية.

صدقي صخر ممثل وموسيقي بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبدالعزيز وهو في الخامسة عشر. كان عضوًا في فرقة «الطمي» المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ ٢٠٠٣.

اشترك في التمثيل بعدة أفلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة أبو ذكري، هالة القوصي، إيمان النجار وشريف البنداري. كما لعب عدة أدوار في المسلسلات الدرامية آخرها «زي الشمس» و«الجماعة الجزء الثاني». هو أيضًا موسيقى في «مشروع كورال» وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية، وهو فرد مؤسس لفرقة «يسرا الهواري» الموسيقية منذ ٢٠١٢ حيث يعزف على آلة الهارمونيكا.