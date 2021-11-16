أخبار عاجلة

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء -
«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957 -
عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يحرض نجم بيراميدز على عدم التجديد

Print
الزمالك يحرض نجم بيراميدز على عدم التجديد يحرض نجم بيراميدز على عدم التجديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف مصدر مقرب من أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز، عن تلقيه اتصالات من بعض الوسطاء للانضمام إلى صفوف بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد توفيق مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

وجاءت الاتصالات من جانب بعض الوسطاء للزمالك لأحمد توفيق بعدم التجديد لبيراميدز والانتظار لنهاية الموسم الجاري والانضمام لصفوف الزمالك بعدها في صفقة انتقال حر.

وتعرض الزمالك لعقوبة في وقت سابق بعدم القيد لمدة فترتين بسبب أزمة حسام أشرف لاعب الفريق الصاعد وتوقيعه لإحدى الأكاديميات الكاميرونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه»

عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه»

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش

مدافع البنك الأهلي: كنا نتمنى الفوز على الزمالك.. وسعيد بثقة كيروش