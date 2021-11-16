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كشف مصدر مقرب من أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز، عن تلقيه اتصالات من بعض الوسطاء للانضمام إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد توفيق مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

وجاءت الاتصالات من جانب بعض الوسطاء للزمالك لأحمد توفيق بعدم التجديد لبيراميدز والانتظار لنهاية الموسم الجاري والانضمام لصفوف الزمالك بعدها في صفقة انتقال حر.

وتعرض الزمالك لعقوبة في وقت سابق بعدم القيد لمدة فترتين بسبب أزمة حسام أشرف لاعب الفريق الصاعد وتوقيعه لإحدى الأكاديميات الكاميرونية.