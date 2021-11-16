أميرة أبوشقة: الدولة حريصة على خلق مجتمع صحي.. وهناك خلط بين التطعيم القسري و«الإلزامي»

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قالت النائبة اميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن الدولة المصرية على عاتقها العيش في مجتمع صحى، لافتة إلى أن ذلك لابد أن يتصدر ذلك كافة الاولويات.

وأعلنت النائبة الوفدية خلال كلمتها أثناء نظر تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الثلاثاء، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بدأت مبكرا في اتخاذ الحيطة والحذر من خلال المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والكشف المبكر على الاورام والقضاء على الفيروس الكبدى سى بالاضافة إلى توفير لقاح فيروس كورونا ومواجهته.

وأوضحت «أبوشقة»أن «هناك خلط بين المواطنين بين التطعيم القسرى والتطعيم الالزامى ونجد أن المواد 18 و59 من الدستور نصتا على أن تلتزم الدولة بحماية المواطنين والحماية هنا عامه والحفاظ على الصحة ضمن متطلبات حماية الدولة».