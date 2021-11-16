أخبار عاجلة

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء -
«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957 -
عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أميرة أبوشقة: الدولة حريصة على خلق مجتمع صحي.. وهناك خلط بين التطعيم القسري و«الإلزامي»

Print
أميرة أبوشقة: الدولة حريصة على خلق مجتمع صحي.. وهناك خلط بين التطعيم القسري و«الإلزامي» أميرة أبوشقة: الدولة حريصة على خلق مجتمع صحي.. وهناك خلط بين التطعيم القسري و«الإلزامي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة اميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن الدولة المصرية على عاتقها العيش في مجتمع صحى، لافتة إلى أن ذلك لابد أن يتصدر ذلك كافة الاولويات.

وأعلنت النائبة الوفدية خلال كلمتها أثناء نظر تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن مشروع قانون مقدم من لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الثلاثاء، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بدأت مبكرا في اتخاذ الحيطة والحذر من خلال المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والكشف المبكر على الاورام والقضاء على الفيروس الكبدى سى بالاضافة إلى توفير لقاح ومواجهته.

وأوضحت «أبوشقة»أن «هناك خلط بين المواطنين بين التطعيم القسرى والتطعيم الالزامى ونجد أن المواد 18 و59 من الدستور نصتا على أن تلتزم الدولة بحماية المواطنين والحماية هنا عامه والحفاظ على الصحة ضمن متطلبات حماية الدولة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 870 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و58 وفاة

الصحة: تسجيل 870 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و58 وفاة

إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا

إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا

حمدوك: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ضمن أسباب عودته لرئاسة الحكومة

حمدوك: الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ضمن أسباب عودته لرئاسة الحكومة

«العربى»: مباحثات مكثفة مع الحكومة ومجتمع الأعمال البلغارى لدفع العلاقات الاقتصادية

«العربى»: مباحثات مكثفة مع الحكومة ومجتمع الأعمال البلغارى لدفع العلاقات الاقتصادية