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واصل فريق الكروكيه بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة فريق مركز شباب الجزيرة في الدوري يوم الخميس المقبل في السابعة مساء بالجولة الخامسة لبطولة الدوري .

وأدى فريق الزمالك تدريباته تحت قيادة أحمد ميهوب المدير الفني على ملعب مركز شباب الجزيرة الذي ستقام عليه المباراة، حيث ألقى المدير الفني محاضرة نظرية للاعبين استعدادا للمباراة.

يذكر أن فريق الكروكيه بنادى الزمالك فاز على فريق الطيران بخماسية نظيفة في الجولة الماضية للدوري.

ويضم الفريق كلا من: أحمد نصر – منال خضير- أمانى حسن – ماهيتاب محمد – محمد طه – ياسر سيد – رانيا خورشيد – خالد كامل.

ويقود الفريق: أحمد ميهوب مديرا فنيا ومجدى المنياوى مديرا إداريا.