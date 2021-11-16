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قبل مواجهة الجزائر الحاسمة.. خبر صادم لمحرز

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قبل مواجهة الجزائر الحاسمة.. خبر صادم لمحرز قبل مواجهة الجزائر الحاسمة.. خبر صادم لمحرز

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يخوض منتخب الجزائر مباراة حاسمة أمام بوركينا فاسو اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات قطر 2022.

ووفقًا لصحيفة «مانشستر إيفينينج نيوز» الإنجليزية فإن بيب جوارديولا مدرب السيتي، ينوي إبقاء محرز على دكة البدلاء حتى نهاية الموسم.

وتابعت الصحيفة أن جوارديولا سيستمر بإتباع نفس التشكيل الذي خاض به مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة، والتي فاز فيها بنيتجة 2-0.

وأردفت أن جوارديولا يفضل الاعتماد على الجناح الأيسر يلعب بالقدم اليسرى، وجناح أيمن يلعب بالقدم اليمنى، وهذا عكس طريقة محرز، فهو يجيد اللعب بالقدم اليسرى في الناحية اليمنى.

وكان محرز قد غاب عن أكثر المباريات في هذا الموسم، نتيجة رؤية فنية لجوارديولا.

ويحتل السيتي المركز الـ2 برصيد 23 نقطة، ويفصله 3 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

المصرى اليوم

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