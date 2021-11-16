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تدريبات تكتيكية وفنية فى مران طائرة استعدادا للموسم الجديد

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تدريبات تكتيكية وفنية فى مران طائرة الزمالك استعدادا للموسم الجديد تدريبات تكتيكية وفنية فى مران طائرة استعدادا للموسم الجديد

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أدى لاعبو الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي تدريباته على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء وذلك في إطار استعداداته للموسم الجديد.

وقام حسن الحصري المدير الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين إلى فريقين من أجل التركيز على الإرسال والاستقبال والنواحي الدفاعية (حائط الصد) بجانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والجوانب الخططية.

بينما تولى أحمد عبدالعزيز مدرب اللياقة البدنية بالفريق قيادة الحمل التدريبى لرفع المعدلات البدنية للاعبين.

كما أكد أحمد شعلان المدير الإدارى للفريق أن الزمالك لم يتلق خطابا من الاتحاد المصرى للكرة الطائرة حتى الآن بالموعد الرسمى لبدء الموسم الجديد.

يذكر أن الفريق خاض عددا من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.. حيث واجه كلا من: الترسانة – للبترول – هليوبوليس.

وأكد الحصرى أنه يبذل قصارى جهده لتكوين فريق قوى ينافس به على جميع البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

ويقود الفريق كل من:
حسن الحصرى مديرا فنيا
أشرف رشاد مدربا عاما
وليد عبدالعال مدربا مساعدا
أحمد عبدالعزيز مدرب لياقة بدنية
حاتم قنديل مدلكا
أحمد شعلان مديرا إداريا.

المصرى اليوم

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