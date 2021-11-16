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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء، أشاد خلالها بالأداء في مباراة الأمس الودية أمام مستقبل وطن.

وطالب كارتيرون لاعبي الفريق الأبيض بالتركيز في الفترة المقبلة لتحقيق الفوز في مباريات الدوري المقبلة، وحرص على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق التدريبات.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق فاز بالأمس على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.