★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات بمقر النادي، قبل انطلاق التدريب الجماعي للفريق على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وتولى الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على الإطالات.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق فاز بالأمس على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.