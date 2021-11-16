غموض مصير مشاركة منتخب زيمبابوى فى أمم أفريقيا بعد تجميد اتحاد الكرة

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تسود حالة من الغموض حول مشاركة زيمبابوي في نهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون، في يناير المقبل، بعد أن أوقفت لجنة الرياضة والترفيه في البلاد، مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المحلي.

وأعلنت اللجنة قرارها دون تفسير، لكنها قالت إنها ستكشف عن التفاصيل في وقت لاحق، ويأتي القرار بعد أن تذيلت زيمبابوي مجموعتها في تصفيات كأس العالم، دون الفوز في أي مباراة.

ومن المرجح أن يدين الاتحاد الدولي (فيفا) هذا القرار، كما سيهدد بتعليق عضوية زيمبابوي، ويشدد الفيفا على ضرورة عدم تدخل الحكومات في عمل الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائه.

وفي أحيان كثيرة تتراجع الحكومات عن قراراتها تحت ضغط التهديد بتعليق أنشطتها في كرة القدم، وتعادلت زيمبابوي 1-1 مع إثيوبيا في آخر مباراة بتصفيات كأس العالم على أرضها، الأحد الماضي.