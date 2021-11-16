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تنفيذ القصاص في يمني قتل مواطنا بجيزان

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تنفيذ القصاص في يمني قتل مواطنا بجيزان تنفيذ القصاص في يمني قتل مواطنا بجيزان
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا حول تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمدينة جيزان، حيث أقدم المدعو خالد علي مهدي السودي (يمني الجنسية) على قتل المواطن السعودي فلاح بن جبران ابن عبدالله القحطاني وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وقالت الوزارة إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأضافت أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني خالد علي مهدي السودي اليوم الثلاثاء 11 /4 / 1443هـ، بالإدارة العامة للسجن "الايواء" بمنطقة جازان.


الوطن السعودية

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