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شركة أسواق عبدالله العثيم تكرّم أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة

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شركة أسواق عبدالله العثيم تكرّم أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة شركة أسواق عبدالله العثيم تكرّم أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة
المجلس الجديد يعِد بالاستمرار في المحافظة على تواصل النمو والتوسع

شركة أسواق عبدالله العثيم تكرّم أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة

كرّمت شركة أسواق عبدالله العثيم أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة؛ تقديراً لجهودهم في تحقيق أهداف الشركة، وأعلنت عن ترحيبها بمجلس إدارة الشركة للدورة الحالية، والذي تم تشكيله برئاسة عبدالله بن صالح العثيم، ونائبه بدر بن حامد العوجان.

وقدّم عبدالله العثيم رئيس مجلس الإدارة شكره لأعضاء المجلس على جهودهم خلال الدورة السابقة، مشيراً إلى أن ما شهدته الشركة من إنجازات وحضور قوي ومؤثر في المشهد الاقتصادي جاء بفضل الله، ثم الجهود المشتركة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وبعد ذلك قام رئيس مجلس الإدارة بتقديم الشهادات والدروع التقديرية للأعضاء المكرمين.

من جانبه، أثنى "العوجان" على الجهود التي بذلها مجلس الإدارة للدورة السابقة، وأكد أن المجلس الحالي سيواصل الجهود والمحافظة على استمرار النمو والتوسع والعمل على استراتيجية تواكب تطلعات المساهمين والمستثمرين بقيادة الإدارة التنفيذية.

يُذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم تعمل دوماً على تلبية احتياجات عملائها بتوفير مختلف منتجات تجزئة المواد الغذائية بأسعار منافسة من خلال 265 فرعاً داخل المملكة تمثل أكبر سلسلة فروع لتجزئة المواد الغذائية.

وجاء ترتيبها في المركز 65 ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط والمركز 24 على مستوى الشركات للعام 2021م، وفقاً لتصنيف مجلة Forbes Middle East الأمريكية في عددها الصادر في شهر يونيو الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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