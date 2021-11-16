تزامنًا مع يوم الطفل.. "الموارد البشرية" تنظم حملة "من حقي كطفل"

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تستهدف الوصول إلى 500 ألف أسرة على مستوى المملكة

تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 18 حتى 22 نوفمبر الحالي حملتها التوعوية بعنوان "من حقي كطفل"، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، حيث تستهدف الحملة الوصول لـ500 ألف أسرة على مستوى المملكة.

وقال وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي: الحملة تهدف لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل؛ لكونها أحد القضايا الرئيسية لرؤية المملكة 2030 والتي أولت اهتماما بالغاً بقضية الطفولة من خلال توفير بيئة آمنة وسليمة داعمة للطفل، تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وتوفير الحماية النفسية والبدنية والعقلية له، وتطوير المنظومة الاجتماعية والتعليمية والتربوية بجميع مكوناتها.

وأضاف: الحملة سوف تنطلق على مستوى المملكة بمشاركة أكثر من 100 جهة متعاونة تستهدف التوعية بحقوق الطفل في مختلف مناحي الحياة التربوية والاجتماعية والنفسية والصحية عبر تنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة بداية بمجموعة من المنتجات الإعلامية والتوعوية تتجاوز الـ 30 منتج بداية بإطلاق الفيلم الرئيسي للحملة و 10 تصاميم توعوية تتناول جهود المملكة في حماية وتنمية الطفل و 5 رسائل صوتية.

وأردف: سوف تقام 5 معارض توعوية وإرشادية في المراكز التجارية في منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة. تقدم فيها الاستشارات الاسرية والتربوية والاجتماعية للمستفيدين حيث يقدمها أكثر من 10 متخصصين في تقديم الاستشارات، بالإضافة لـخمس أمسيات توعوية "عن بعد" تهدف للتوعية بالحقوق الأساسية للطفل في التعليم والترفيه والتربية والصحة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال يقدمها مجموعة من المختصين في مجال الطفولة والتربية.

واختتم "الوهيبي" تصريحه بالشكر للشريك الاستراتيجي للحملة جمعية المودة للتنمية الأسرية، والتأكيد على أهمية هذه الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي وعلى الثقة الكبيرة التي منحتها الوزارة لمؤسسات القطاع غير الربحي لتنفيذ مثل هذه الحملات، لاسيما أن هذه المؤسسات لديها الخبرة الكبيرة في مجال الأسرة وتوعيتها وهي الأعرف بالتحديات التي تواجه الاسرة بمختلف شرائحها.