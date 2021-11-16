بحضور وزيرة البيئة ورئيس المحكمة العليا بالإمارات.. الإتحاد العربي للقضاء الإداري يعقد إجتماعه الخامس

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عقد الاتحاد العربي للقضاء الاداري اليوم ورشة العمل الخامسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان: «دور القضاء الإداري في حماية البيئة»، حيث افتتح اعمال الورشة رئيس مجلس الدولة المصري، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمستشار محمد حمد البادي، رئيس الاتحاد العربي للقضاء الاداري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة .

وجاء انعقاد الورشة تنفيذا لخطة العمل السنوية للاتحاد التي اعتمدها رؤساء مجالس الدولة والمحاكم العليا بالدول العربية حيث تم اختيار موضوعها انطلاقا من أهمية التحديات والمشكلات التي تواجه حماية البيئة على المستوى الوطني والدولي، وحرصا على تأكيد ان تنفيذ الدولة لالتزاماتها بحماية البيئة لا يكتمل إلا من خلال قضاء وطني فعال لحل المنازعات البيئية وحماية البيئة، وادراكا من الاتحاد ان ضعف حالة البيئة العالمية يستوجب على القضاة الإقدام بجرأة على تطبيق وإنفاذ القوانين الدولية والوطنية السارية التي من شأنها أن تساعد في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، كما أن فاعلية دور القضاء في حماية البيئة تمثل مقياساً لمدى تقدير القضاء وكفالته لحقوق الإنسان وبوجه خاص الحق في البيئة والحق في التنمية، ومن ثم أصبح من واجب القضاء العمل على حمايتهما بحسبانه الحارس الطبيعي للحريات .

وقد شارك في الورشة عدد كبير من رؤساء المحاكم العليا وقضاة الدول العربية وقضاة وقاضيات مجلس الدولة المصرى، وعدد من الخبراء المتخصصين، وكذلك قضاة من مجلس الدولة الفرنسي والايطالي، حيث ناقش الحضور عدة محاور أهمها :

- حماية التنوع الحيوى في القانون الوطني والقانون الدولي .

-مدى فعالية الحماية القضائية للبيئة في القانون المصري والقانون للمقارن .

-مفهوم المسؤولية الإدارية في مجال حماية البيئة. -تطبيقات القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بالبيئة .

-الاتجاهات الحديثة في الفقه الإداري بشأن العدالة البيئية .

-المنازعة البيئية كمظهر لتطور اجتهاد القضاء الاداري .

-مبادئ الفقه الإداري في المسائل البيئية: مبدأ عدم النكوص أو التراجع، ومبدأ الوقاية .

وصرح المستشار محمد رسلان- أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الادارى انه ضوء المناقشات التي تمت خلال الورشة انتهت إلى التوصيات الاتية :-