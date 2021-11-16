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هاري كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع منتخب إنجلترا

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هاري كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع منتخب إنجلترا هاري كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع منتخب إنجلترا

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يتجه هاري كين قائد منتخب إنجلترا، لصنع مجد جديد مع منتخب بلاده، خاصة بعد تسجيل سوبر هاتريك مع الإنجليزي في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

تمكن هاري كين من تسجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) مع منتخب بلاده أمام منتخب سان مارينو في الجولة الأخيرة من تصفيات 2022.

ورفع هاري كين رصيد أهدافه مع إنجلترا لـ48 هدف، ليصبح ثالث الهدافين التاريخين للمنتخب الإنجليزي مناصفتًا مع جاري لينكر 48 هدف أيضًا، ويفصله 5 أهداف ليتخطى واين روني الهداف التاريخي لإنجلترا، وفي القريب سيحطم كين هذا الرقم.

أرقام حققها هاري كين أمام سان مارينو

أول لاعب يسجل سوبر هاتريك لمنتخب إنجلترا، منذ أن فعلها إيان رايت ضد سان مارينو أيضًا عام 1993.

أصبح رابع لاعب في تاريخ إنجلترا يسجل 3 أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين، بعد فيفيان وودوارد (1909) وديكسي دين (1927) وتومي تايلور (1957).

بات كين ثاني لاعب في تاريخ إنجلترا يسجل 5 هاتريك بعد جاري لينكر.

وضمنت إنجلترا تأهلها إلى كأس العالم بعد اكتساحها سان مارينو 10-0.

المصرى اليوم

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