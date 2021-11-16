«النواب» يوافق على تعديل المادة الخامسة من «مواجهة الأوبئة» تجنبًا لحبس الصحفيين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، بالإجماع على تعديل المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والتي تسمح بحبس الصحفيين في حالة نشر أي معلومات تتعلق بحالة الوباء، بعد اعتراض عدد كبير من النواب وتأكيدهم على أنها مخالفة للدستور.

واقترح النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إضافة نص للمادة بدلا من حذفها يحمي الصحفيين من التعرض لعقوبة الحبس، ونص التعديل على «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر».

ونصت المادة الخامسة على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.

ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأعلن النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، تأييد اقتراح رئيس لجنة الصحة، وقال إن الإضافة طمأنت النواب الذين اعترضوا على المادة.

وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، قائلا: «المادة لا تنطبق على الصحفيين ولكن زيادة في الطمأنة نوافق على تعديل الدكتور أشرف حاتم».