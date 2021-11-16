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جامعة المنيا تبدأ تطعيم طلابها تحت سن الــ 18 عامًا بكلية الزراعة

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جامعة المنيا تبدأ تطعيم طلابها تحت سن الــ 18 عامًا بكلية الزراعة جامعة المنيا تبدأ تطعيم طلابها تحت سن الــ 18 عامًا بكلية الزراعة

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استمرارًا لفعاليات مبادرة «احمي نفسك.. احمي وطنك» التي نظمتها الجامعة بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ لتلقي لقاح لجميع منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس، وموظفين، وفرت جامعة المنيا خدمة التسجيل وتلقي لقاح فايزر لتطعيم طلابها تحت سن الثامنة عشرة عامًا، لتصل الجامعة بذلك إلى تحقيق البيئة الآمنة لجميع منتسبيها بعد تطعيم كافة فئاتها.

وأشار الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، إلى أنه تم تخصيص إحدى قاعات النشاط الطلابي بكلية الزراعة، اتخذ بها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لإجراء عمليتي التسجيل والتطعيم للطلاب تحت سن الـ 18 عاما، وتقوم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة بتنظيم عملية تلقي التطعيم للطلاب، علمًا بأنه سيتم تلقي الجرعة الثانية بعد مرور 21 يومًا من تلقي الطلاب للجرعة الأولى.

وفي ذات الصدد، تواصل إدارة الجامعة بدءًا من أمس في تطبيق وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي بشأن منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من الدخول للحرم الجامعي، إلا بعد تقديم ما يُثبت تلقيهم اللقاح.

المصرى اليوم

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