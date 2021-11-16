«التعليم» تعلن فوز طالب مصري بالمركز الـ6 عالميًا بالمسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فوز الطالب محمود طلعت الخشت بمدرسة فوة الثانوية بنين التابعة لإدارة فوة التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، بالمركز السادس عالميًا في المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت «Championship MOS World».

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم هذه المسابقة مع شركة Certiport Egypt والتى تعتبر المسابقة الأولى عالميًا في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت؛ وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمى وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجيه وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

جدير بالذكر أن الوزارة قامت بتنظيم مسابقه محلية اشترك بها مايقرب من (٤٠٠٠) طالب، كما تم تدريب واختبار حوالى (٢٠٠٠) طالب، وتمت التصفيات المحلية على مستوى المديريات، وتم اختيار (١٠٠) طالب، وقد تم هذا من خلال استضافة الطلاب لمدة ثلاثة أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وقد تم عمل اختبارات لهم؛ لاختيار أفضل الطلاب.

وقد تم اختيار (٥) طلاب ليمثلوا جمهورية مصر العربية في هذه المسابقة الدولية لأول مرة، وتم اشتراك الطلاب في الاختبارات الدولية بمنافسة أكثر من ٣٠ دولة، واشتراك أكثر من ١٦٠ طالب على مستوى العالم.