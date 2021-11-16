68 ألف مشجع يحضرون نهائى دورى أبطال آسيا

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، السماح بالحضور الجماهيري الكامل (68 ألف مشجع)، في نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الملك فهد الدولي.

وصدق الاتحاد الآسيوي على قرار الاتحاد السعودي إقامة المباراة بنسبة حضور جماهيري 100%، مع المحافظة الكاملة على بروتوكولات التعامل مع جائحة كوفيد-19.

وأقيمت 3 مباريات ضمن الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا في الرياض، حيث حضر 20 ألف متفرج مباراة ربع النهائي بين الوحدة الإماراتي والنصر السعودي، على استاد جامعة الملك سعود.

كما حضر 15 ألف متفرج مباراة بيرسيبوليس الإيراني مع الهلال السعودي، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وكان الحضور الأكبر خلال مباراة نصف النهائي التي جمعت قطبي مدينة الرياض (النصر والهلال)، حيث حضر المباراة 24 ألف متفرج على استاد جامعة الملك سعود.