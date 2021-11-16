وفد وزارة الطيران المدني يلتقي مسؤولي بوينج وإيرباص العالميتين لبحث التعاون

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التقي الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام والطيار عمروابوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بشركتى بوينج وايرباص العالميتين في مجال تصنيع الطائرات، وذلك على هامش فاعليات معرض دبي الدولي للطيران Dubai Airshow 2021 في دورته الـ17 والذي يستمر حتي 18 نوفمبر الجاري بمدينة دبي.

وتناول اللقاء آليات التعاون المشترك بين الشركة الوطنية مصرللطيران والشركتين والذى يمتد لعشرات السنين في مجال صناعة النقل الجوى.

وخلال الاجتماع تم مناقشه مجالات التعاون ومنها التدريب وغيرها، حيث تعد مصر للطيران شريك رئيسي لشركتى بوينج واير باص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن التعاون الذي يتم بين الشركتين وقطاع الطيران المدني المصري بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لشركات الطيران المصرية لتحديث أسطولها الجوي.