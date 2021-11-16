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«بوتين» و«رئيسي»: التعاون الروسي الإيراني حافظ على السيادة السورية

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«بوتين» و«رئيسي»: التعاون الروسي الإيراني حافظ على السيادة السورية «بوتين» و«رئيسي»: التعاون الروسي الإيراني حافظ على السيادة السورية

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أنه بفضل التعاون الثنائي بين البلدين، تم الحفاظ على السيادة السورية.

وقال الكرملين في بيان، الثلاثاء، إنه «تمت مناقشة الموضوعات على جدول الأعمال الدولي باستفاضة.ولوحظ أنه بفضل الجهود الروسية الإيرانية المنسقة جيدًا، تم الحفاظ على الدولة السورية والقضاء على بؤرة رئيسية للإرهاب الدولي».

وأعرب الجانبان عن استعدادهما لمزيد من التنسيق بشأن تسوية سوريا، بما في ذلك في إطار صيغة أستانا«.

ودعم الطرفان تنفيذها الكامل للاتفاق النووي ضمن الإطار المتفق عليه، وأعرب بوتين عن أمله في أن تعقد المحادثات بشأن هذه القضية، المقرر إجراؤها في أواخر نوفمبر الجاري في فيينا بطريقة بناءة«.

وتبادل الرئيسان الآراء حول أفغانستان، تم التأكيد على المساهمة في إرساء السلام والاستقرار في هذا البلد. وأعلن الرئيس الروسي عن إرسال مساعدات إنسانية روسية إلى كابول في المستقبل القريب«.

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