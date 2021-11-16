محافظ بني سويف يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة (تفاصيل)

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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الثلاثاء، المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق لسيادته، حيث دار حوار ونقاش بين الحاضرين فيما يتعلق بتعظيم الشراكة والتعاون المثمر بين المحافظة والهيئة في مختلف القضايا

رحب محافظ بني سويف برئيس هيئة قضايا الدولة، مثمنا زيارته للمحافظة، وحرصه على دعم سبل التعاون ومزيد من الشراكة التي تؤتي ثمارها على منظومة العمل التنفيذي بشكل عام، والإدارات والملفات القانونية بصفة خاصة.

ومن جانبه أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال من المحافظ وقيادات المحافظة، وحرص محافظ الإقليم على دعم جهود ومبادرات الهيئة التي تأتي من منطلق الدور الوطني والتعاون المستمر بين الهيئة والأجهزة التنفيذية لتحسين الأداء التنفيذي، خاصة في الموضوعات القانونية والقضائية.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على إنشاء قسم قضائي بالمحافظة تابع للهيئة ليكون بمثابة حلق وصل بين الإدارات القانونية، حيث رحب المحافظ بهذا المقترح، مؤكدا دعمه له، مثنيا على الدور الكبير للهيئة والتعاون المثمر والنوعي الذي تقدمه الهيئة للجهاز الإداري بالمحافظة في مختلف القضايا وكذا دعم جهود الدولة في مجال حماية المال العام ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل كفريق واحد من أجل التنمية والإرتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين.

حضر اللقاء كل من: بلال حبش نائب المحافظ، والسادة الضيوف من الهيئة :المستشار جميل الجمل عضو المجلس الأعلى، والمستشار محمد بكر نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد سعد عضو المكتب الفني والمشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد لشئون أبنية المقرات، والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتطوير التكنولوجي، والمستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القضائي لمحافظة الفيوم.