أخبار عاجلة

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء -
«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957 -
عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بني سويف يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة (تفاصيل)

Print
محافظ بني سويف يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة (تفاصيل) محافظ بني سويف يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الثلاثاء، المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق لسيادته، حيث دار حوار ونقاش بين الحاضرين فيما يتعلق بتعظيم الشراكة والتعاون المثمر بين المحافظة والهيئة في مختلف القضايا

رحب محافظ بني سويف برئيس هيئة قضايا الدولة، مثمنا زيارته للمحافظة، وحرصه على دعم سبل التعاون ومزيد من الشراكة التي تؤتي ثمارها على منظومة العمل التنفيذي بشكل عام، والإدارات والملفات القانونية بصفة خاصة.

ومن جانبه أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال من المحافظ وقيادات المحافظة، وحرص محافظ الإقليم على دعم جهود ومبادرات الهيئة التي تأتي من منطلق الدور الوطني والتعاون المستمر بين الهيئة والأجهزة التنفيذية لتحسين الأداء التنفيذي، خاصة في الموضوعات القانونية والقضائية.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على إنشاء قسم قضائي بالمحافظة تابع للهيئة ليكون بمثابة حلق وصل بين الإدارات القانونية، حيث رحب المحافظ بهذا المقترح، مؤكدا دعمه له، مثنيا على الدور الكبير للهيئة والتعاون المثمر والنوعي الذي تقدمه الهيئة للجهاز الإداري بالمحافظة في مختلف القضايا وكذا دعم جهود الدولة في مجال حماية المال العام ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل كفريق واحد من أجل التنمية والإرتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين.

حضر اللقاء كل من: بلال حبش نائب المحافظ، والسادة الضيوف من الهيئة :المستشار جميل الجمل عضو المجلس الأعلى، والمستشار محمد بكر نائب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد سعد عضو المكتب الفني والمشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد لشئون أبنية المقرات، والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتطوير التكنولوجي، والمستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القضائي لمحافظة الفيوم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957

«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981

«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)

تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)