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للطيران توقع عقدا مع الشركة للخدمات الأرضية

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مصر للطيران توقع عقدا مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية للطيران توقع عقدا مع الشركة للخدمات الأرضية

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وقعت شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والشركة للخدمات الأرضية الشركة الرائدة في تقديم خدمات وحلول المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة عقد لخدمة رحلات شركة للطيران عضو تحالف ستار العالمي في جميع مطارات المملكة الرئيسية، بالإضافة إلى مطار أبها الدولي ومطار الأمير نايف الدولي بالقصيم، وذلك لتقديم خدمات الركاب في صالات السفر وخدمات الطائرة في ساحات المطارات.

جاء ذلك على هامش فاعليات اليوم الثالث لمشاركة مصرللطيران بجناح متميز في معرض دبي للطيران Dubai Airshow2021 بحضور الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

قام بتوقيع العقد الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ورائد الادريسي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

وصرح الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية «أن هذا التعاون ليس الاول من نوعه مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية في مختلف مجالات الخدمة الأرضية في مطارات المملكة ونأمل في معاودة حجم التشغيل إلى مطارات المملكة العربية السعودية إلى ماقبل جائحة كورونا حيث كانت تسير مصر للطيران متوسط ١٠٠ رحلة أسبوعيا في حجم التشغيل الطبيعي إلى ٦ مطارات بالمملكة العربية السعودية بخلاف مواسم ذروة التشغيل في الحج والعمره» .

كما أعرب السيد رائد الادريسي رئيس الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن سعادته بهذا العقد قائلا «تفتخر الشركة السعودية للخدمات الأرضية بهذه الشراكة وتتطلع دائما لتقديم الخدمات لشركة مصر للطيران ويأتي هذا العقد استكمالا لمسيرة النجاحات التي حققتها الشركة السعودية للخدمات الأرضية في تقديم خدمات المناولة لشركة طيران عريقة وكبيرة بحجم مصر للطيران تقوم بتسيير رحلاتها المنتظمة المجدولة وأيضا رحلات الحج والعمرة من وإلى جميع مطارات المملكة حيث قامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بخدمة ما يزيد عن 60 ألف رحلة قدوم ومغادرة تابعة لمصر للطيران خلال الفترة السابقة».

المصرى اليوم

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