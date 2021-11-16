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تابع الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، صباح الثلاثاء، بوابات الدخول للحرم الجامعي، لمتابعة الطلاب والاطلاع على شهادات التطعيم التي تثبت حصولهم على لقاح كورونا واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع تقديم شهادة تثبت ذلك، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم دخول منتسبي الجامعة غير المطعمين.

رافق رئيس الجامعة في الجولة الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على التزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء دخولهم الجامعة، إجراء وقائي، وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط التي وضعتها إدارة الجامعة وذلك حرصاً على صحة وسلامة جميع منتسبيها للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي ضرورة تلقي جميع منسوبي الجامعة تطعيم لقاح فيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بهدف المحافظة على سلامتهم.

وأشار إلى توفير نقاط ثابتة في الكليات والمستشفى الجامعى لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكل سهولة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الأمور تسير بشكل طبيعي على بوابات الدخول الرئيسة ويطلع مشرفي البوابات في الكليات والإدارات المختلفة على شهادات التطعيم التي تثبت حصولهم على اللقاح، ويتم توجيه من لم يحصل على اللقاح من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين «سواء الجرعة الأولى أو الثانية» إلى نقاط التطعيم المخصصة.