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خالد الدرندلي: الخطيب ألغى المكتب التنفيذي سنة لخلافه مع العامري

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خالد الدرندلي: الخطيب ألغى المكتب التنفيذي سنة لخلافه مع العامري خالد الدرندلي: الخطيب ألغى المكتب التنفيذي سنة لخلافه مع العامري

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كشف المهندس خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي مفاجاة من العيار الثقيل بتاكيده علي ان الخلافات داخل مجلس ادارة النادي للأهلي برئاسة محمود الخطيب كانت علي اشدها .

وقال الدرندلي في تصريحات تلفزيونية:« محمود الخطيب اتخذ قرار غريب للغاية بايقاف دور وعمل المكتب التنفيذي للنادي لمدة سنة كاملة».

وأضاف الدرندلي: «الخطيب قرر ان يقصر التوقيع علي الشيكات علي شخصه كرئيس للنادي وتوقيعي بصفتي آمين للصندوق متجاهلا نائبه العامري فاروق وباقي اعضاء المكتب التنفيذي».

وتابع المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات الأهلي :«هذا القرار هو السبب الحقيقي وراء استفسار البعض عن عدم حضورنا للمكتب التنفيذي لانهم كانوا لا يعلمون بقرار الخطيب ونحن في الاهلي نخفي هذه الخلافات والمشاكل والازمات ولا نتحدث عنها»..

المصرى اليوم

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