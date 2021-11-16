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قمة بايدن و شي جين بينغ .. والأخير يؤكد أن الصين ستتخذ "إجراءات حاسمة" إذا تجاوزت تايوان الخط الأحمر

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