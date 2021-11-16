أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957 -
عاجل | 1460 يوما لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع -
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981 -
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو) -
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة» -
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير -
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم» -
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي -
«بطايقهم موجودة على تذكرتي».. ميدو يدعو لملاحقة جماهير الأهلي في مباراة غزل المحلة -
عضو مجلس الزمالك: «كلنا في ضهر كارتيرون.. ونرغب في مساعدته وليس تطفيشه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

سمية الخشاب: «مش محتاجة راجل في حياتي لكن هتجوز لو قابلت توأم روحي»

Print
سمية الخشاب: «مش محتاجة راجل في حياتي لكن هتجوز لو قابلت توأم روحي» سمية الخشاب: «مش محتاجة راجل في حياتي لكن هتجوز لو قابلت توأم روحي»

لاقتراحات اماكن الخروج

حلت الفنانة سمية الخشاب والفنان ماجد المصري ضيفين على برنامج «بصراحة مع»، أمس على مدار ساعة كاملة، عبر شاشة قنوات mbc .

وقالت «سمية»: «قضيتي هي المرأة العربية، نفسي تتغير نظرة المجتمع والرجل تحديدًا للمرأة المطلقة، ليس شرط طلاق السيدة أن تكون هي السبب».

وأضافت: «أنا مش متجوزة دلوقتي لكني أعيش أحلى أوقات حياتي، وأحلى مرحلة في عمري، برمجت عقلي أن ربنا خلقني في أحسن صورة، ومش ناقصة حد يكملني، أنا كيان كامل متكامل، أكون أو لا أكون من دون الرجل، مش محتاجة راجل في حياتي، واذا صادفني بأني قابلت توأم الروح كما يقال مش هقول لأ، لست في حرب مع الرجل».

وتابعت:«المثل الشعبي اللي بيقول ضل راجل والا ضل حيطة، راجعي بحت وأنا ضده وأرفضه تمامًا، الضل أحسن من الراجل في بعض الأوقات، اذا كان الزوج الانا لديه ليست متضخمة وحاببني ناجحة وسعيدة وكان سند وضهر لي هو دا الرجل الصح من وجهة نظري، وليس الضهر أن يمنعني من العمل ويجلسني في المنزل أطبخ وأنظف، ويعنفني، أنا ضد الإهانة للمرأة».

وأكدت: «ماعشتش مراهقني، عاوزة أعيش مراهقتي»، والدتي كانت بتخاف عليا جدًا في سن المراهقة، كانت حبساني، ممنوع «البيات» عن خالي أو عمي لأنهم لديهم أولاد ذكور، ممنوع التأخير خارج البيت بعد 9 مساءًا، وانا فهمت بعد تقدم العمر انها كانت تخشى على كثيرًا ومش زعلانة منها أبدًا«.

وقالت: «أول مرة قلبي دق وحبيت كان وأنا في الثانوية العامة، كان جاري، كنت بنزل الشارع أوقفه على رجل، القالب غالب، شعري كان طويل، وكان بيحميني، كنت بضرب الأولاد وانا صغيرة، وكسرت دراعهم، بابا كان طيب الله يرحمه، وكان محب لأمي جدًا، واخويا ربنا يخليهولي، مش معقدة من الرجالة نهائيًا، مؤخرًا قد يكون حدث ذلك».

وأشارت:«أمارس العقلة وكرة السلة، وأعشق الغطس وأخي متخصص وخبير غطس، أنا واحدة مجنونة ممكن أعمل أي حاجة غريبة «أنط من طيارة مثلا»، أعشق الصيد».

وتابعت:«كنت اصور مشهد مع هالة صدقي، وكان المفترض اني اقفز من مركب لأخر في النيل، في الشتاء وسقطت في النيل للأسف وكنت أرتدي بوت وملابس شتوية وكان من أصعب مواقف حياتي، كنت كسولة مع السوشيال ميديا، أكتشفت انها مهمة جدًا، وبدأت أتابع واكتشف اهتمامات الناس وحكاياتهم، لذيذ التفاعل مع الناس».

وشددت:«بحب الغناء وأتمنى أثبت خطواتي في الغناء، واحضر لمسلسل وفيلم مختلفين عني تمامًا، نفسي التمثيل ما يخدنيش من الغناء، ممكن أعمل فوازير، المسرح بالنسبة لي متعة وبالنسبة لي كواليس اذا الفنانين حبوا بعض هينجح».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

تراجع 14 جنيها .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء الإثنين 22-11-2021

تراجع 14 جنيها .. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء الإثنين 22-11-2021

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا

تامر حسين: «شكلنا خارج مصر في رقبة هاني شاكر.. وكلنا في ضهره»

تامر حسين: «شكلنا خارج مصر في رقبة هاني شاكر.. وكلنا في ضهره»