سمية الخشاب: «مش محتاجة راجل في حياتي لكن هتجوز لو قابلت توأم روحي»

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حلت الفنانة سمية الخشاب والفنان ماجد المصري ضيفين على برنامج «بصراحة مع»، أمس على مدار ساعة كاملة، عبر شاشة قنوات mbc مصر.

وقالت «سمية»: «قضيتي هي المرأة العربية، نفسي تتغير نظرة المجتمع والرجل تحديدًا للمرأة المطلقة، ليس شرط طلاق السيدة أن تكون هي السبب».

وأضافت: «أنا مش متجوزة دلوقتي لكني أعيش أحلى أوقات حياتي، وأحلى مرحلة في عمري، برمجت عقلي أن ربنا خلقني في أحسن صورة، ومش ناقصة حد يكملني، أنا كيان كامل متكامل، أكون أو لا أكون من دون الرجل، مش محتاجة راجل في حياتي، واذا صادفني بأني قابلت توأم الروح كما يقال مش هقول لأ، لست في حرب مع الرجل».

وتابعت:«المثل الشعبي اللي بيقول ضل راجل والا ضل حيطة، راجعي بحت وأنا ضده وأرفضه تمامًا، الضل أحسن من الراجل في بعض الأوقات، اذا كان الزوج الانا لديه ليست متضخمة وحاببني ناجحة وسعيدة وكان سند وضهر لي هو دا الرجل الصح من وجهة نظري، وليس الضهر أن يمنعني من العمل ويجلسني في المنزل أطبخ وأنظف، ويعنفني، أنا ضد الإهانة للمرأة».

وأكدت: «ماعشتش مراهقني، عاوزة أعيش مراهقتي»، والدتي كانت بتخاف عليا جدًا في سن المراهقة، كانت حبساني، ممنوع «البيات» عن خالي أو عمي لأنهم لديهم أولاد ذكور، ممنوع التأخير خارج البيت بعد 9 مساءًا، وانا فهمت بعد تقدم العمر انها كانت تخشى على كثيرًا ومش زعلانة منها أبدًا«.

وقالت: «أول مرة قلبي دق وحبيت كان وأنا في الثانوية العامة، كان جاري، كنت بنزل الشارع أوقفه على رجل، القالب غالب، شعري كان طويل، وكان بيحميني، كنت بضرب الأولاد وانا صغيرة، وكسرت دراعهم، بابا كان طيب الله يرحمه، وكان محب لأمي جدًا، واخويا ربنا يخليهولي، مش معقدة من الرجالة نهائيًا، مؤخرًا قد يكون حدث ذلك».

وأشارت:«أمارس العقلة وكرة السلة، وأعشق الغطس وأخي متخصص وخبير غطس، أنا واحدة مجنونة ممكن أعمل أي حاجة غريبة «أنط من طيارة مثلا»، أعشق الصيد».

وتابعت:«كنت اصور مشهد مع هالة صدقي، وكان المفترض اني اقفز من مركب لأخر في النيل، في الشتاء وسقطت في النيل للأسف وكنت أرتدي بوت وملابس شتوية وكان من أصعب مواقف حياتي، كنت كسولة مع السوشيال ميديا، أكتشفت انها مهمة جدًا، وبدأت أتابع واكتشف اهتمامات الناس وحكاياتهم، لذيذ التفاعل مع الناس».

وشددت:«بحب الغناء وأتمنى أثبت خطواتي في الغناء، واحضر لمسلسل وفيلم مختلفين عني تمامًا، نفسي التمثيل ما يخدنيش من الغناء، ممكن أعمل فوازير، المسرح بالنسبة لي متعة وبالنسبة لي كواليس اذا الفنانين حبوا بعض هينجح».