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تامر حسنى يرقص ويعزف على الجيتار في «جامعة »

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تامر حسنى يرقص ويعزف على الجيتار في «جامعة مصر» تامر حسنى يرقص ويعزف على الجيتار في «جامعة »

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بالعزف على الجيتار والرقص على المسرح أحيا النجم تامر حسني، حفل جامعة للعلوم والتكنولويا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدم «تامر» باقة متنوعة من أغنياته من بينها «بغير عليها»، «عمري ابتدى»، «يا تاعبني»، «افتح قلبك»، «عيش بشوقك»، «تليفوني رن»، «ما بطلناش احساس»، «ارجعلي»، «كفاياك أعذار، «خليك فولاذي»، وسط هتافات الحضور باسمه.

وشهدت كواليس الحفل حالة من الفرحة والتفاعل من الجمهور، حيث قام تامر حسني بتقبيل يد فتاة صغيرة ظلت تحاول الوصول إليه على خشبة المسرح، ليقوم بالغناء معها والتي فاجأته بالصعود على مسرح أوبرا جامعة مصر، وقامت بالغناء والرقص، واستكملا غنائهما معًا على أغنيات «صعبة»، و«فجأة»، ليافجئها «تامر» قائلاً: «أشوفك في فيلم قريب إن شاء الله».

وبباقة من الورد ولوحة فنية تحمل صورته قدمها له الجمهور.

ومن ناحية أخرى كرم خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء لجامعة مصر النجم تامر حسني، ومنحه تكريمًا رسميًا بمنحة "قلادة الجامعة".

المصرى اليوم

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