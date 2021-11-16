ماجد المصري: ندمت على فيلم «فرقة بنات وبس».. وصدمت لوفاة حبيبتي الأولى

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حل الفنان ماجد المصري ضيفين على برنامج «بصراحة مع»، أمس على مدار ساعة كاملة، عبر شاشة قنوات mbc مصر.

وقال ماجد المصري: أنا لست ضد تمثيل المرأة، أنا ضد أن حد من بيتي يمثل، بنتي ومراتي أشفق عليهم من المجهود الذي نقدم عليه كممثلين، أنا بحبهم أوي واحاول اني أحافظ عليهم.

وأضاف: أرفض مقولة إن السيدة مكانها المطبخ، أنا طباخ شاطر جدًا، لكل أنواع الخضار، والكبدة والسجق، ورنا أشطر مني بالتأكيد وبتفرح جدًا لدخولي المطبخ، الستات مش بتتعب كما يصورون في الطبخ.

وتابع: الزمن بات صعبا ومتطلبات الحياة والعيشة والسند والضهر باتت صعبة، المثل يقول ضل راجل والا ضل حيطة، أحترم وأعشق المرأة.

وقال: أنا من مواليد طنطا، ومنزلنا كان في الدور الأرضي، مصاحب بحديقة، والى جانبنا منزل 3 أدوار، شباك أخر دور فيه يطل على حديقة منزلنا، وكنت ليل ونهار أستمع لأول مرة تحب يا قلبي لعبدالحليم، كان حب برىء، إحساس جميل، كانت بنت الجيران أول حب بالنسبة لي، كنت أرسل لها خطابات، وكنت وقتها في ثانية اعدادي، وكنت أعش من مذكرات شقيقي ربنا يرحمه، وكتبت لها، ترددت كثيرًا قبل أن أمسك قلمي، وقطعت علاقتها بي للأسف بعد هذا الكلام، لست رومانسي لدرجة كبيرة، لكني محب للحب لأنني انتمي لبرج الحوت.

واوضح: عشت قصة حب مع ابنة فنانة مشهورة جدًا، وقتما كنت أعيش بالإسكندرية، وفاجأة اختفت واكتشفت انها سافرت أمريكا، بعدما شاهدنا خالها ونحن معًا، واصطحبها معه، وبعد فترة وسنوات تزوجت خلالها وأنجبت أدم وداليدا، وكنت متواجد في حفل زفاف وطلبت مني طفلة التصوير معها، وفوجئت ان والدتها قالت لي انت عارف مين تبقى خالتها قالت لي «فلانة» قالت لي تعيش انت وقتها شعرت بصدمة.

وأشار: كنت غلس وأنا صغير وأضايق الناس في المولد.. وقمت بخلع ملابسي بالكامل في طفولتي لنزول بحيرة في العيد، وكنا مرعوبين من شخص طاردنا خرجنا بدون ملابسنا من المياه ومشينا تقريبًا 2 كيلو بهذا الشكل.

وأكد: ندمت على المشاركة في فيلم فرقة بنات وبس، مع النجم الجميل هاني رمزي «مش لازم ألبس واحدة ست علشان أضحك الناس»، الرجولة تبوظ.

وكشف عن جديده قائلًا: أحضر لفيلم تحت عنوان «أهلا بكم في باريس»، اخراج خالد يوسف، يصور بالكامل في باريس، خلال شهر، وكذلك احضر لمسلسل «بابلو» اخراج إبراهيم فخر، تأليف حسان دهشام، مسلسل أكشن، انتاج ممدوح شاهين.