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المشدد 5 سنوات لعامل بتهمه الاتجار بالمخدرات فى مدينة بدر

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المشدد 5 سنوات لعامل بتهمه الاتجار بالمخدرات فى مدينة بدر المشدد 5 سنوات لعامل بتهمه الاتجار بالمخدرات فى مدينة بدر

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامه بالإتجار في المخدرات في مدينة بدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان وعضوية المستشارين عماد الدين الخولى ومصطفى حسن وامانة سر محمد طة وعبدالمسيح فل.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، لانه في يوم 31 مايو 2021 بدائرة قسم شرطة مدينة بدر أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما احرز سلاح أبيض (كتر) بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

البداية كانت وردت معلومات من أحد مصادر السرية للنقيب محمد الدالى معاون مباحث شرطة بدر بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة ماورد من معلومات، وتم استصدار أذن من النيابة العامة والقى القبض على المتهم وعثر بحوزته على حقيبة جلدية بحوزته وكانت تحوى على 11 قطع لجوهر الحشيش المخدر وهاتف محمول وسلاح ابيض «كتر» وبمواجهته بالمضبوطات اقر بحيازته المخدرات وأن السلاح الأبيض لتجزئه الحشيش، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة.

المصرى اليوم

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