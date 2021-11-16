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«حقوق إنسان النواب»: عقوبة الحبس في «مواجهة الأوبئة» تستهدف مستخدمي «السوشيال ميديا»

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«حقوق إنسان النواب»: عقوبة الحبس في «مواجهة الأوبئة» تستهدف مستخدمي «السوشيال ميديا» «حقوق إنسان النواب»: عقوبة الحبس في «مواجهة الأوبئة» تستهدف مستخدمي «السوشيال ميديا»

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قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الثلاثاء، إن الحبس الموجود في المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية لا يستهدف الصحفيين.

وأضاف «أبوالعلا» خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة «مواجهة الأوبئة»، أن مشكلة النشر في السوشيال ميديا، وليس النشر صحفيًا، لأن الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى ردع كامل.

وأوضح أن هناك شائعات صدرت بشأن جائحة تهدد الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى ضرورة وجود عقوبة فاعلة لمواجهة تلك الشائعات.

واستشهد أيمن أبوالعلا، ببعض الشائعات عن لقاح فيروس كورونا، قائلا: «بعض الناس امتنعوا عن تلقي اللقاح بسبب شائعة أن من تريد الحمل خلال سنة لا تأخذ اللقاح».

ويهدف مشروع القانون وفقًا لتقرير لجنة الصحة، إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرًا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا (Coved-19) وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.

المصرى اليوم

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