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وكيل «زراعة الإسكندرية» يعلن ترشحه على منصب النقيب.. وبدء تقديم الطلبات السبت

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وكيل «زراعة الإسكندرية» يعلن ترشحه على منصب النقيب.. وبدء تقديم الطلبات السبت وكيل «زراعة الإسكندرية» يعلن ترشحه على منصب النقيب.. وبدء تقديم الطلبات السبت

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للمهن الزراعية في الاسكندرية، الثلاثاء، تلقى طلبات الترشح في الدورة المقبلة بدءاً من يوم السبت، 20 نوفمبر الجارى، وحتى يوم الخميس 25 من نفس الشهر، على أن تجرى عملية التصويت في 30 يناير المقبل 2022.

وأعلن الدكتور صبحي سلام وكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية، بالشاطبى، ترشحه على منصب النقيب رسمياً، في الدورة المقبلة للنقابة الفرعية بالاسكندرية.

وقال «سلام»، إن برنامجه الانتخابي الذي يخوض به الماراثون يهدف لإعلاء شأن نقابة المهن الزراعية، في ضوء توجهات القيادة السياسية بالقطاع الزراعي في الجمهورية الجديدة.

وتجرى الانتخابات لاختيار النقيب العام ومجلس ادارة النقابة ونقباء الفروع والجمعيات العمومية تحت إشراف قضائى كامل بدءا من عملية تلقي طلبات الترشيح وحتى إعلان النتيجة النهائية، من خلال هيئة قضايا الدولة الجهة المشرفة على العملية الانتخابية.

وطالب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أعضاء النقابة بسرعة سداد الاشتراكات، بمقر النقابة العامة وفروعها، للمشاركة في العملية الانتخابية.

المصرى اليوم

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