سؤال برلماني حول تعطل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات

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وجهت النائبة مارسيل سمير عن حزب التجمع بسؤال برلماني ثان موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة بشأن تعطل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، ومتى ستصدر رسميًا، علمًا بأن قانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات نشر في الجريدة الرسمية في 13 أكتوبر 2020، ومنذ يونيو 2021 تنشر أخبار بشأن اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون الهام، والذي بدوره سيساعد في حل مشكلة القمامة التي أصبحت أزمة يشعر بها المواطن المصري، وتراكمت في الشوارع الرئيسة والداخلية بمناطق كثيرة على مستوي الجمهورية.

وتساءلت النائبة بشأن مدى استعداد المحافظات لتفعيل القانون على مستوى المراكز والأحياء، وهل تتساوى محاسبة المناطق الراقية بالمناطق الفقيرة والشعبية، علمًا بأن مستوى الدخول متفاوت لدى قاطني تلك المناطق؟