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نوال الزغبي ضيفة «أهلا وزحما» على راديو إنرجي 21 نوفمبر

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نوال الزغبي ضيفة «أهلا وزحما» على راديو إنرجي 21 نوفمبر نوال الزغبي ضيفة «أهلا وزحما» على راديو إنرجي 21 نوفمبر

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تحل الفنانة نوال الزغبي ضيفة على محطة راديو إنرجي 92.1، 21 نوفمبر الجاري، وتظهر نوال في برنامج «أهلا وزحما» مع باسم كميل وسارة المنذر، الذي

يذاع عبر راديو إنرجي من الساعة 3 إلى 5 عصرا.

و كان مقررا أن تحل نوال الزغبي ضيفة على محطة راديو إنرجي في سبتمبر الماضي، بعد اختيارها نجمة الشهر، لكنها فضلت تأجيل حلقتها لتخوفها بعد

اختلاطها بحالات إصابة كورونا، وتتحدث نوال الزغبي مع باسم كميل وسارة المنذر عبر الهاتف معتذرةلجمهورها، ووعدتهم بالظهور قريبا مع أول زيارة لها إلى القاهرة بعد الاطمئنان على حالتها.

المصرى اليوم

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