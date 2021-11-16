قرار جمهوري بإضافة برنامج ماجستير إدارة الأعمال بفرع جامعة الأمير إدوارد الكندية بالعاصمة الإدارية

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أعلنت الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية، صدور قرارًا جمهوريًا بإضافة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية.

وأوضحت الجامعات الكندية في مصر في بيان، الثلاثاء، أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية حمل رقم 535 لسنة 2021، وجاء في نصه: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 535 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر لاستضافة فرع لجامعة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية.

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدنى؛ وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر، لاستضافة فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4200 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائها وعلى الطلب المقدم من الممثل القانوني لجامعة جزيرة الأمير ادوارد؛ وبعد أخذ رأي اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية؛ وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر «المادة الأولى“، يضاف إلى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد برقم (4) على النحو التالي: 4- برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، “المادة الثانية» يُضاف إلى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد برقم ( 4) وذلك على النحو التالي: 4- ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، «المادة الثالثة» ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقالت الدكتورة كيم كريتشلي، الرئيس الأكاديمي لفرع جامعة الأمير إدوارد الكندية بمصر، إن القرار جاء في إطار الخطة التوسعية للبرامج التعليمية المتميزة لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية في العاصمة الإدارية، موضحة أن هذه الإضافة تهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم، إضافة إلى تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة كندا، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية بمصر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.

وأضافت أن الجامعة تقدم برامج مميزة وجديدة، من خلال كلية الاتصالات والتصميم (FCAD) والتي تضم برامج الإنتاج الإعلامي والإعلام الرياضي والأزياء، وكلية الهندسة والعلوم المعمارية (FEAS) والتى تضم برامج الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية.

صورة من القرار الجمهوري الصادر