وزارة الثقافة تطلق فعالياتها ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالفيوم

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في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التي تهدف إلى الرقى بمستوى معيشة المصريين في المجالات المختلفة، أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة «ممثلة عن قطاعات الوزارة»، الفعاليات الفنية والثقافية للمبادرة بقرى حياة كريمة بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، قرية الغرق وتوابعها «منشية عبدالمجيد، دانيال، الغرق قبلي، الغرق بحري»، بحضور د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، د. محمد عماد نائب محافظ الفيوم، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، الفنان جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، خالد فراج رئيس مجلس مدينة إطسا، ليلي طه رئيس المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، والتى تقام بالتعاون مع مديريات «الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومى للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان» بالفيوم، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجارى.

بدأت الفعاليات التي أقيمت بمركز شباب أطسا بتفقد الورش الفنية التي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وفرع ثقافة الفيوم وهى ورش «أشغال يدوية من الموهير، تشكيل بالورق، عجينة السيراميك، رسم حر، ألعاب شعبية للأطفال، ورشة مسرح بعنوان»مبادرة حياة كريمة وتأثيرها في الريف المصري«، إخراج أحمد السلامونى»، تلى ذلك تقديم عرض فنى لفرقة الوتريات بالفرع والتى قدمت عدد من المعزوفات لبعض الأغانى الوطنية والعاطفية.

بالتوازى مع الورش السابقة، عقد لقاء توعوي بعنوان «الماء والأمن المائي المصري»، ناقش فيه د. السيد على عثمان أستاذ التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية، أزمة نقص المياه ومفهوم الأمن المائي بأنه نصيب الفرد الواحد والذي يبلغ 500 متر مكعب من المياه سنويا حسب المعدل العالمي، كما أوضح مصادر المياه في مصر، حيث الاعتماد على نهر النيل كمصدر رئيسي بنسبة 97% والباقي امطار ومياه جوفية، وتناول محمد جمعة مدير التوعية والاعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، دور المجتمع المدني في مواجهة مشكلة المياه ومشاريع تحلية مياه البحر بمركزي اطسا ويوسف الصديق خلال مبادرة حياة كريمة موضحا الفرق بين التنقية وتحلية المياه، ثم قدم محمد محمود صالح نصائح حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها سواء من خلال الاستخدام المنزلي أو داخل المدارس أو مناطق العمل.

كما أقيمت جلسة حوارية بعنوان «ريادة الاعمال والتسويق الالكتروني»، بالتعاون مع المجلس القومي للمراة أدارتها مروة محمود عطية، بالإضافة لحوار مع مسؤول حول مشاكل القرية وتأثير مبادرة (حياة كريمة) في الريف المصري مع رئيس مركز ومدينة اطسا، بجانب أمسية شعرية، واكتشاف مواهب في الشعر والقصة والغناء والتمثيل وتوزيع مجلة قطرالندي على المشاركين، ومسرح عرائس الشنطة، ومسرح عرائس ماريونيت.