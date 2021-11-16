محاضرة لـ«بيت ثقافة كبريت» حول «الإعاقة البصرية»

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج. هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناه وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب. محمد نبيل، حيث أقام بيت ثقافة كبريت التابع للفرع بالقطاع الريفي، بجمعية إسماعيل مبارك محاضره بعنوان «الإعاقة البصرية»، حاضرتها. اسماء غريب عبدالصادق، تناولت المحاضرة بعض المحاور مثل تعريف الإعاقة البصرية حيث هي متعددة التعريفات فهي حاله من العجز أو الضعف في حاسة البصر، كما تحدثت عن أنواع الإعاقة البصرية منها الإعاقة الجزئية، والاعاقة الكلية، وعن أسباب الإعاقة البصرية وهي تعد وراثية أو غير وراثية، وتأثير الإعاقة على الحياه العامة والاجتماعية والشخصيه لمعاق البصر، كما أن هناك بعض المصطلحات الداله على معاق البصر، كما ألقت الضوء على دور الدولة في تقديم الخدمة لمعاق البصر ومساندته على التعايش والتفاعل مع الجتمع.

كما اقام بيت ثقافة العمدة التابع للفرع بالقطاع الريفي، مسابقة في المعلومات العامة تحت اشراف مديرة البيت التي طرحت بعض الأسئله على رواد البيت من طلبة المدارس على شكل سين وجيم تأتي تلك النوعية من الأنشطة لتنمية القدرات الاستيعابية عند الطلاب لإرشادهم بالطرق السلمية اللازمة لتنمية مهاراتهم من ما يتطلب توفيره لهم من خلال المسابقات والأنشطة التي يمكن من خلالها أن تساعدهم في تنمية مهاراتهم الفكرية والإبداعية.