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وكيل «النواب»: «مواجهة الأوبئة» يهدف لوضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الجوائح

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وكيل «النواب»: «مواجهة الأوبئة» يهدف لوضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الجوائح وكيل «النواب»: «مواجهة الأوبئة» يهدف لوضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الجوائح

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قال النائب احمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، خلال ترأسه الجلسة العامة، الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح: «قبل أن نبدأ عرض مشروع القانون أود أن أشير إلى أن هذا المشروع بقانون هدفه تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في إطار تشريعي سليم».

وأشار إلى أهمية الجهد المبذول من اللجنة المختصة وما قدمته من صياغات وأحكام قانونية منضبطة نأت بهذا القانون من شبهات عدم الدستورية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذي انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي المستجد.

وتابع أن مشروع القانون يهدف وفقا لتقرير لجنة الصحة، إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرًا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا (Coved-19) وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.

المصرى اليوم

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