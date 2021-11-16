القمة الأمريكية الصينية.. "بايدن" و"شي" يتفقان على تجنّب تحوّل خلافاتهما إلى صراع

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لم يتوصّلا إلى تسوية أي من القضايا العالقة بين البلدين

اتفق الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جينبينغ خلال قمتهما الافتراضية ليل الاثنين-الثلاثاء، على ضرورة وضع ضمانات لتجنيب تحوّل خلافاتهما العديدة إلى صراع، لكنهما لم يتوصلا إلى تسوية أي من خلافاتهما خصوصًا تلك المتعلّقة بتايوان.

وعبر "بايدن" عن مخاوفه حيال ممارسات الصين في شينجيانغ والتيبت وهونغ كونغ وحقوق الإنسان بشكل عام.

وحذر الصين من أي محاولة أحادية لتغيير الوضع الراهن في تايوان أو تقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان، بحسب نصّ نشرة البيت الأبيض بعد القمة التي استمرّت نحو ثلاث ساعات ونصف.

وانتقد الرئيس الأمريكي الممارسات التجارية والاقتصادية الصينية التي اعتبرها غير عادلة، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، حذّر الرئيس الصيني "بايدن" من السعي لتحقيق استقلال تايوان.

وقال "شي": "إن السلطات التايوانية حاولت مرات عدة الاعتماد على الولايات المتحدة لتحقيق الاستقلال، والبعض في الولايات المتحدة يحاول استخدام تايوان للسيطرة على الصين".

وأضاف: "إن هذا الاتجاه خطير جدًا، وهو كاللعب بالنار".

بدوره، ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن القمّة كانت محترمة وصريحة، وأطول بكثير من المتوقّع.