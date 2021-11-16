يوسف عماد ومنة شعبان يتأهلان لنهائي بطولة العالم للكاراتيه

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تأهل يوسف عماد لاعب المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للكاراتيه، والتي تستضيفها العاصمة الإماراتيه دبي، حتى 21 من شهر نوفمبر الحالي.

ونجح يوسف عماد في التأهل إلى المباراة النهائية لميزان 84 كيلو.

كما نجحت منه شعبان في التأهلي إلى المباراة النهائية لميزان فوق 68 كيلو انسات.

وتشهد مصر تقدمًا كبيرًا في رياضة الكاراتيه خلال الفترة الحالية، وتضم بعثة المنتخب الوطني للسيدات كلا من: فريال أشرف ومنة شعبان وأحلام يوسف وسهيلة أبو إسماعيل ونورسين علي وياسمين الهواري وآية هشام.

وتضم بعثة المنتخب الوطني للرجال كلا من: يوسف عماد وكريم أبو عطية وعلي الصاوى وأحمد حازم ومحمد رمضان وعبدالله ممدوح، وحازم سعيد وطه طارق.

ويذكر أن مصر حققت ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 في الكاراتيه من خلال فريال أشرف، كما حصدت الميدالية البرونزية عن طريق جيانا فاروق.