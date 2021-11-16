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محافظ بني سويف يتفقد مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء ضمن جهود استعادة الشكل الحضاري للمدن

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محافظ بني سويف يتفقد مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء ضمن جهود استعادة الشكل الحضاري للمدن محافظ بني سويف يتفقد مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء ضمن جهود استعادة الشكل الحضاري للمدن

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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مجهودات مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء بالتعاون مع قطاع الكهرباء بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ومديرية الشباب والرياضة، والتي تأتى في إطار خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري للمدن من خلال خطة مدروسة في هذا الشأن وعن طريق دعم كافة الجهود والمبادرات التي تساهم في ذلك، وقد رافقه خلال الجولة: السيد بلال حبش، نائب المحافظ، المحاسب هاني الجويلي، رئيس المدينة.

أثنى المحافظ على هذه الجهود التي تساهم في تحسين الصورة البصرية للمدن، ودعم جهود المحافظة في استعادة الصورة الحضارية، ومواجهة كافة صور العشوائيات والسلوكيات الخاطئة التي تشوه الشكل الحضاري للمدن والميادين والتي في كثير من الأحيان تعوق السيولة المرورية وحركة المشاة وغيرها.

وأشار المحافظ إلى أن مثل تلك الجهود تساهم في دعم الانطباع الإيجابي عن المحافظة لاسيما، وأن المحافظة لديها إستراتيجية تنموية تسعى لتنفيذها خاصة في تنمية القطاع السياحي ووضع بني سويف ضمن الخريطة السياحية المصرية،بجانب دعم الاستثمار، حيث أن الزائر للمحافظة سيأخذ انطباعاً إيجابياً عن المحافظة العريقة،والتي تمتلك الموارد البشرية المميزة، والمقومات والموارد المتنوعة في مختلف المجالات.

ونوه المحافظ إلى أهمية تعميم والتوسع في هذه المبادرات والجهود التي تسير بالتوازي مع مشروعات تنفذها المحافظة حالياً كمشروع كورنيش النيل الذي يعتبر نقلة حضارية مميزة ومتنفس حضاري يليق بأبناء المحافظة.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن بالتعاون مع الجهات المعنية لنشر هذه الثقافات الايجابية واتساع نطاق هذه المبادرات لتشمل كل المدن امتدادا إلى القرى.

المصرى اليوم

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