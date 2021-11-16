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أكد السفير أسامة عبدالخالق المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن إصلاح مجلس الأمن يقع في القلب من تطوير المنظومة الدولية، فبدون إصلاح حقيقي للمجلس ستظل الحوكمة الدولية قاصرة ومحدودة التأثير، في حين أن اعتمادها على قاعدة راسخة متسعة من الملكية المشتركة للعضوية العامة يضمن قدراً أكبر من الاستيعاب والفهم وبالتبعية التجاوب والالتزام المنشود.

وقال مندوب مصر الدائم «أن حق النقض»الفيتو«يظل حجر زاوية عملية إصلاح مجلس الأمن، فبالرغم من ترسيخ الميثاق لمبدأ المساواة بين الدول الأعضاء، تستأثر خمس دول فقط بحق الفيتو، وبدون مخاطبة هذا الخلل الهيكلي في أعمال المجلس لا يمكن الحديث عن إصلاح ذي جدوى، مضيفا» ومن هنا، جاءت منطقية وعدالة الموقف الأفريقي المنصوص عليه في توافق أزولويني وإعلان سرت، إذ يتمسك من ضمن أمور أخرى بحصول أفريقيا على مقعدين دائمين بكافة الصلاحيات والامتيازات بما فيها «الفيتو»، ومن وجهة نظر قادة الدول والحكومات الأفريقية فإن تحقيق هذا المطلب هو السبيل الوحيد لرفع الظلم التاريخي الواقع على قارتنا.

كما أوضح مندوب مصر الدائم أن مصر تتمسك بترابط عناصر توافق أوزلويني وعدم إمكان تجزئته، وأن مصر تتوقع ممن يُبدي دعمه للموقف الأفريقي أن يدعم كافة عناصره بخاصة عنصر الفيتو. وفي ذات الإطار، رفض الانتقال لمفاوضات نصية قد تُفضي لتآكل شمولية الموقف الأفريقي ووحدته العضوية عن طريق تجزئته، قبل الحصول على ضمانات وتصور واضح لكيفية التلبية الشاملة لتوافق أزولويني، وأوكد أن قرارات القمة الأفريقية لم توجه بعد بالانخراط في أية مفاوضات من هذا النوع.