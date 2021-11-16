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جامعة القاهرة تنتهي من استعداداتها لانطلاق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب

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جامعة القاهرة تنتهي من استعداداتها لانطلاق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب جامعة القاهرة تنتهي من استعداداتها لانطلاق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب

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أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إتمام جامعة القاهرة استعداداتها لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2021 /2022، والتي من المقرر أن تبدأ الخميس الموافق 18 نوفمبر الجاري، بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، وتنتهي في 2 ديسمبر المقبل بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الإنتخابية بالجامعة والعمل على متابعة الإنتخابات بداية من فتح باب التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على عدم السماح بالتدخل في إرادة الطلاب والإصرار على انتخابات شفافة ونزيهة، وعدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية، وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم أو الاقتراع للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

ومن المقرر أن تبدأ عملية انتخابات اتحادات الطلاب بفتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

المصرى اليوم

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